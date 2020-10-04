Игра команд «Томь» и «Торпедо Москва» пройдет сегодня

Игра "Томь" - "Торпедо Москва" состоится сегодня в 21 час по томскому времени. Фото: Из открытых источников

Матч 13-го тура ФНЛ между томским и московским футбольными клубами состоится в воскресенье, 4 октября, в спортивном городке «Лужники» в Москве, начало – в 21 час по томскому времени, сообщили в пресс-службе ФК «Томь».

В настоящее время наша команда занимает предпоследнюю, 21-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, имея в активе шесть очков. «Торпедо Москва» с 19 очками - на девятом месте.

Напомним, что после 7 тура ФНЛ 2020/21 руководство «Томи» расторгло контракт с главным тренером команды Василием Баскаковым, на его пост до конца сезона приглашен Александр Кержаков. Матч «Томь» - «Торпедо Москва» будет первым для него на новом месте.