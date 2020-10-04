Погода в Томске 4 октября и прогноз на 5. 10. 2020: сегодня до +13, завтра ожидается резкое похолодание

Сегодня в Томске будет без существенных осадков и до +13. Фото: Из открытых источников

- В Томске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +11…+13, - сообщили в областном гидрометеоцентре. – По области пройдут небольшие, местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом, по юго-востоку преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +9…+14, по северо-западу до +1…+6.

По предварительным данным, предоставленным Гидрометцентром России, в понедельник, 5 октября, в областном центре будет облачная погода, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный со скоростью до 2 м/с, днем температура воздуха поднимется до +4, ночью опустится до +1. Также предполагаются осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом.