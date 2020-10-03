Фальшивый сотрудник банка обманул доверчивую томичку на 395 000 рублей

Жулики продолжают свою охоту на доверчивых простаков Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области от жительницы областного центра 1969 года рождения поступило сообщение о хищении денежных средств, сообщил сайт регионального управления полиции.

По предварительной информации, потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы этого не допустить, необходимо установить на свой телефон приложение банка, а также программу «защиты», которая оказалась программой удаленного доступа.

Под руководством «сотрудника банка» потерпевшая в мобильном приложении оформила кредит на сумму около 400 000 рублей. Затем звонивший убедил ее, что для того, чтобы кредит был аннулирован, необходимо проследовать к банкомату, снять денежные средства и перевести их на счет, который он укажет, что женщина и сделала.

Через некоторое время гражданка засомневалась в правильности своих действий и обратилась в банк, где узнала, что стала жертвой мошенников. Причиненный ущерб составил более 395 000 рублей.

УМВД России по Томской области напоминает, что одним из распространенных способов совершения хищений денежных средств с карт граждан является побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.