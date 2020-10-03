Субботник по уборке городских родников пройдет 3 октября в Томске

Участники акции соберут сухие ветки и мусор и высадят саженцы на смотровой площадке «Утиное гнездо» Фото: из открытых источников

В субботу, 3 октября, томичей приглашают на субботник – благоустройство будет проводиться на территории Сибирского ботанического сада и Университетского озера.

- Участники акции соберут сухие ветки и мусор и высадят саженцы на смотровой площадке «Утиное гнездо». Место сбора для всех желающих присоединиться к субботнику: Московский тракт, 12, Начало в 11.00, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

4 октября в 11:00 томичи высадят саженцы крушины и рябинолистника у Ключевского и Королевского родников, а также возле речки Михайловки. Место встречи: парковка у Михайловской рощи со стороны автозаправок. - Акцию проводят волонтеры томской команды Всероссийского молодёжного проекта «Культурный патруль». Дополнительная информация: по тел. 89832387217, - говорится в сообщении мэрии.