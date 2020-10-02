В Томске длительные сроки лишения свободы получили члены группы наркоторговцев

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Сегодня Кировский районный суд г. Томска признал трех жителей областного центра, 23 и 24 лет, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что с весны 2017 года до октября 2019 года подсудимые, вступив в преступный сговор, приобретали наркотическое средство мелкооптовыми партиями, фасовали его самостоятельно на разовые дозы, раскладывали по тайникам в различных местах г. Томска, после чего через созданный ими интернет-магазин продавали наркотики потребителям.

Преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области, задержавшими одного из соучастников при попытке забрать из тайника в лесу партию наркотического средства «гашиш» массой более 400 грамм. При проведении оперативно-следственных мероприятий у подсудимых дополнительно было изъято более 180 грамм синтетических наркотиков.

В судебном заседании подсудимые вину в содеянном признали полностью.

С учетом высокой степени общественной опасности преступления государственный обвинитель настаивал на назначении виновным наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил одного из подсудимых к 6 годам лишения свободы, двух других – к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.