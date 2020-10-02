Оперштаб: с 9 октября в Томской области ужесточаются меры по соблюдению масочного режима

Оперштаб вынужден реагировать на рост числа заболевших и ужесточает масочный режим Фото: из открытых источников

Решением областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции с 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима, сообщает портал администрации Томской области.

В соответствии с решением оперштаба торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. Продавцы магазинов, водители общественного транспорта и такси, другие представители организаций должны разъяснить нарушителям масочного режима причины отказа в обслуживании и возможность его возобновления при использовании средств индивидуальной защиты как наиболее эффективного, простого и доступного барьера для предотвращения пандемии.

За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.

Областной оперативный штаб принял такое решение, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и динамики роста заболеваемости. В оперштабе рекомендуют использовать предстоящую неделю для подготовки к новым мерам. В частности, предпринимателям рекомендовано известить о них клиентов, в том числе, изготовить и разместить соответствующие уведомления. А гражданам – запастись дополнительными средствами индивидуальной защиты.