В этом году в Томске уже 88 семей из аварийных домов переехали в новые благоустроенные квартиры

Жители аварийного жилья Томска переезжают в новые благоустроенные квартиры Фото: из открытых источников

В Томске продолжается расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В 2020 году в рамках нацпроекта ключи от новых квартир уже получили 88 томских семей. Новые квартиры расположены в современном мкр. Радонежский и отвечают всем требованиям по уровню комфорта и благоустройства, сообщает сайт мэрии областного центра.

Напомним, летом текущего года муниципалитет приобрел на средства, выделенные для реализации нацпроекта, 97 квартир под расселение. До конца года планируется приобрести еще 6. Параллельно с этим производятся денежные выплаты собственникам аварийного жилья. На данный момент средства за изымаемые квартиры выплачены 84% расселяемых в этом году граждан. В целом, в рамках соглашения, заключенного на 2020 год между городом и регионом, в Томске планируется предоставить квартиры или денежную компенсацию жителям 235 аварийных жилых помещений. Объем финансирования, который предусмотрен на эти цели за счет средств федерации, региона и муниципалитета, составляет порядка 566,3 млн рублей.

В начале недели в рамках аппаратного совещания у мэра Томска обсуждалась перспектива дальнейшей реализации нацпроекта с учетом обязательств по досрочном завершению программы расселения в срок до 31 декабря 2023 года.

В будущем году ожидается, что Томск получит увеличенное финансирование на эти цели. Оно составит более 710 млн рублей, в том числе 688 млн рублей планируется получить из средств федерального Фонда реформирования ЖКХ.