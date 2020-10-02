Клещи отступают: 2 октября в Томске прекращают свою работу пункты серопрофилактики

Клещи готовятся к зиме и прекращают свою охоту Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 октября, в Томске завершают свою работу круглосуточные пункты серопрофилактики, сообщает портал администрации региона. Это связано со значительным сокращением случаев присасывания клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в медицинские организации с присасыванием клеща обратилось 36 человек.

– В Томске медицинскую помощь в случае присасывания клеща взрослым окажут в травмпункте поликлиники № 10 (ул. Профсоюзная, 16), детям – в приемном отделении детской больницы № 1 (Московский тракт, 4). Жителям районов необходимо обращаться в приемные отделения районных больниц, – пояснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратились 25 760 жителей области, из них 5 288 – дети.