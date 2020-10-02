Коронавирус в Томске: + 91 новый случай заражения

Количество больных "короной" в Томской области только увеличивается Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 октября, в Томской области выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 670 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 9 412 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 186 пациентов скончались, 6 054 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 194 643 человека, 21 077 скончались, 970 296 выздоровели.