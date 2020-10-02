Четыре района Томской области полностью завершили уборочную компанию

Уборка рапса выполнена на 87,2% Фото: из открытых источников

Четыре района Томской области завершили уборочную кампанию - Зырянский, Колпашевский, Первомайский и Чаинский. Как сообщает пресс-служба областной администрации, с 33,4 тысяч гектаров посевной площади хозяйства этих районов намолотили 78,1 тысяч тонн зерна.

- Всего в Томской области урожай собран с 154,5 тысяч гектаров зерновых полей (94,6% от плана), обмолочено 401,7 тысяч тонн зерна в бункерном весе – на 54 тысячи тонн больше, чем в 2019 году. В зернохранилища засыпано 32 тысяч тонн семян зерновых (70,8% от плана), - говорится в сообщении.

Уточняется также, что уборка рапса выполнена на 87,2%: с площади 18,8 тыс. гектаров обмолочено 35,8 тысячи тонн (при средней урожайности 19 ц/га).

Томские аграрии в этом году перевыполнили план по кормозаготовкам на 3,4%. На одну условную голову заготовлено 33,3 центнера кормоединиц - на 3 центнера больше, чем в прошлом году. Лидерами стали Зырянский (35,9 ц) и Кривошеинский (35,6 ц) районы.