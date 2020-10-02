Власти: в Томске можно возвести более 500 тысяч квадратных метров жилья

Возведение новых жилых комплексов в областном центре возможно на свободных территориях, а также на застроенных аварийным жильем, в том числе индивидуальным. Расселять их планируется через ресурсы нацпроекта «Жилье и городская среда» или с привлечением частных инвестиций. Об этом заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров рассказал в четверг на заседании Градостроительного совета при губернаторе.

По словам вице-мэра, в число наиболее перспективных площадок со значительным земельным ресурсом входят Сосновый Бор, Солнечная Долина и участок возле Томской ОЭЗ. Всего это порядка 100 гектаров, на которых можно ввести более 500 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, в дальнейшем горадминистрация предлагает застраивать территории на Иркутском тракте, на ул. Большой Подгорной (и в целом в мкр. Черемошники), на ул. Яковлева, Ивановского и Мокрушина, в пос. Светлом, на Кузовлевском тракте.

Помимо этого, муниципалитет рассматривает возможность застройки бывших промышленных площадок, например, на пр. Кирова, ул. Войкова, ул. Нижне-Луговой и других.

Одной из таких промплощадок является зона бывшего ГПЗ-5, где началось возведение жилого комплекса «Михайловский парк-квартал». Срок реализации проекта, инвестиции в который составят 5 млрд рублей, рассчитан на пять лет. На площадке уже демонтированы старые конструкции и коммуникации; застройщик проложил здесь новые сети и присоединил их к городским.

На участке площадью 15 гектаров планируется построить более 108 тыс. кв. метров жилья. Ожидается, что проживать в новом комплексе будут около 4 тыс. человек. Проект предусматривает, в том числе, строительство наземного и подземного паркинга. В перспективе социальная инфраструктура района будет представлена детским садом на 185 мест и школой на 1 100 мест. Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, построить эти объекты застройщик рассчитывает по нацпроектам «Демография» и «Образование».