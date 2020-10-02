В Кедровом реализован проект площадки, победивший в 2019-м в конкурсе Минстроя РФ

На разных зонах площадки строители уложили тротуарную плитку и мягкое резиновое покрытие Фото: из открытых источников

В Кедровом открыта общегородская площадка «ЭкоКедр», проект которой победил в 2019 году в конкурсе Минстроя РФ по благоустройству малых городов. На реализацию проекта город получил почти 40 млн рублей из федеральной казны.

Проект площадки разрабатывали сами жители Кедрового при участии архитекторов Центра развития городской среды Томской области. Исполнителями проекта - подрядчиками стали ООО «Асиножилстрой» и ООО «Караван-Сервис».

- На территории почти в 5,3 тыс. кв. м теперь появилось место отдыха горожан, где досуговые площадки объединены в единый современный эко-маршрут. Здесь обустроена игровая зона для детей с большим кораблем, крепостью и другими архитектурными формами, полоса препятствий, качели, площадка для катания на скейтбордах, скалодром, всесезонная горка, а также беседка, прогулочные дорожки, лавочки и подвесной сад, - сообщает пресс-служба областной администрации.

На разных зонах площадки строители уложили тротуарную плитку и мягкое резиновое покрытие. Также в «ЭкоКедре» появилась сцена с подсветкой и трибуна.

«Думаю, все жители Кедрового уже успели оценить новое общественное пространство. Для нас очень важно, что даже в таких небольших населенных пунктах, очень удаленных от областного центра, появляются современные, красивые и востребованные людьми территории. Это и есть тот результат, который заложен в идеологии проекта «Формирование комфортной городской среды», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 млрд рублей, которые распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.