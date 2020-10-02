Новая линия по выращиванию осетровых появилась в Копылово под Томском

Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн товарной рыбы в год и до 5,3 миллиона молоди. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сегодня, 2 октября, открыл в селе Копылово Томского района рыбоводный комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород.

Уточняется, что новая линия с системой замкнутого водоснабжения включает в себя 64 бассейна, общим объемом - 150 кубических метров, и садковую линию площадью 324 квадратных метра. Для индустриального рыбоводства и любительского рыболовства здесь используется водоем в 20 гектаров.

Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн товарной рыбы в год и до 5,3 миллиона молоди.

«Если еще восемь лет назад в строке «рыбное хозяйство» стояли нули, то в этом году мы выдали больше квоты на вылов рыбы, чем в советское время. Мы возродили рыбоконсервный завод в Александровском районе, запустили переработку в Колпашеве и современный завод под Томском. Наш регион стал первым в Сибири, где можно легально, по лицензии, вылавливать рыбу ценных пород», - цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Общая стоимость инвестиционного проекта линии - 15 миллионов рублей, 10 из которых – цена оборудования. Из областного бюджета проект получил около 5 миллионов рублей.

- Новое предприятие будет поставлять на рынок и готовую для употребления товарную рыбу, и молодь - для последующего выращивания в других хозяйствах, для зарыбления общедоступных водоемов, для развития экологического туризма и любительского лова, - добавляется в сообщении от областной администрации.