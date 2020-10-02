Новый аппарат для проведения тестов на COVID-19 появился в томской ОКБ

Всего в лаборатории ТОКБ с апреля по сентябрь было выполнено более 100 тысяч анализов на наличие коронавируса методом ПЦР. Фото: из открытых источников

Новое оборудование - процессор магнитных частиц - для лабораторной диагностики коронавируса появилось в Областной клинической больнице, - сообщает пресс-служба областной администрации.

На его покупку из областного и федерального бюджетов было выделено 8,6 миллиона рублей.

Процессор магнитных частиц - специально сконструированная система для выделения нуклеиновых кислот, в том числе РНК коронавируса.

- Процессор позволяет одновременно выделять 96 проб РНК за час, при этом минимизируется использование человеческих ресурсов, а качество выделяемого материала значительно выше, чем в ручных методиках , — сообщил завотделом лабораторной диагностики ОКБ Сергей Ракитин.

Помимо этого, для диагностики COVID-19 был закуплен амплификатор. Он оценивает наличие или отсутствие возбудителя в пробе. Также в ОКБ появился микропланшетный диспенсер для автоматизированного точного дозирования реактивов.

Всего в лаборатории ТОКБ с апреля по сентябрь было выполнено более 100 тысяч анализов на наличие коронавируса методом ПЦР.