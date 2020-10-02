В «Золотое кольцо Сибири» Томское отделение Русского географического общества планирует включить горнолыжный Шерегеш

Зимний маршрут Томского отделения РГО будет включать горнолыжные курорты и территории с удобной логистикой. Фото: Из открытых источников

Томское отделение Русского географического общества (РГО) рассчитывает в феврале-марте следующего года представить зимнюю часть туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», которая будет включать 10 субъектов СибФО (Сибирского федерального округа), сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам координатора проекта, члена федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлии Калюжной, в первую очередь в маршрут войдут регионы, где есть инфраструктура для занятий горнолыжным спортом.

- В начале октября приступим к разработке маршрута. Планируем добавить в него места, где есть горнолыжные курорты, например, Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области), а также включим территории, где есть инфраструктура и удобная логистика. Работу планируем завершить в феврале-марте следующего года и представить проект Ростуризму и Русскому географическому обществу, – пояснила она.