Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Туризм

В «Золотое кольцо Сибири» Томское отделение Русского географического общества планирует включить горнолыжный Шерегеш

Зимний туристический маршрут запустят по 10 территориям СибФО
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Зимний маршрут Томского отделения РГО будет включать горнолыжные курорты и территории с удобной логистикой.

Зимний маршрут Томского отделения РГО будет включать горнолыжные курорты и территории с удобной логистикой.

Фото: Из открытых источников

Томское отделение Русского географического общества (РГО) рассчитывает в феврале-марте следующего года представить зимнюю часть туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», которая будет включать 10 субъектов СибФО (Сибирского федерального округа), сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам координатора проекта, члена федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлии Калюжной, в первую очередь в маршрут войдут регионы, где есть инфраструктура для занятий горнолыжным спортом.

- В начале октября приступим к разработке маршрута. Планируем добавить в него места, где есть горнолыжные курорты, например, Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области), а также включим территории, где есть инфраструктура и удобная логистика. Работу планируем завершить в феврале-марте следующего года и представить проект Ростуризму и Русскому географическому обществу, – пояснила она.

Туризм: Активный отдых