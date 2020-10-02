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Экономика

Проект бюджета Томской области на 2021 год внесен в Думу с дефицитом в 1,5 млрд рублей

Доходы региональной казны снизились в период пандемии коронавируса
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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При общем снижении темпов экономического развития региону непросто изыскать источники доходов.

При общем снижении темпов экономического развития региону непросто изыскать источники доходов.

Фото: из открытых источников

Администрация региона внесла в Законодательную Думу Томской области проект бюджета на 2021 год, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента. В документе, подготовленном к первому чтению, предлагается утвердить доходы областной казны в сумме 65,03 млрд рублей, расходы – в сумме 66,53 млрд, дефицит составит 1,5 млрд руб. (3%).

– Проект бюджета сохраняет социальную направленность: расходы на социально-культурную сферу составляют более 60% от общего объема. В качестве приоритетных определены расходы на реализацию национальных проектов и на обеспечение социальных обязательств перед населением, – отметил зампредседателя областной Думы Александр Куприянец.

В первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» депутаты планируют рассмотреть на 52-м собрании облдумы в конце октября. Вместе с проектом закона о бюджете обсуждаются прогноз социально-экономического развития Томской области, основные направления бюджетной и налоговой политики, прогнозируемый объем доходов, расходов и бюджетный дефицит (профицит).

Далее законопроект будет направлен в согласительную комиссию для подготовки к рассмотрению его во втором чтении. Также этот документ выносится на публичные слушания, инициируемые Законодательной Думой Томской области.

Как сообщалось ранее, после мартовских корректировок доходы областной казны на 2020 год с учетом поступлений из федерального бюджета составляли 79,59 млрд руб., расходы – 82,92 млрд при дефиците 3,3 млрд руб. Постановлением президента РФ в связи с пандемией коронавируса с 1 апреля 2020 года все полномочия по внесению корректировок в региональные бюджеты переданы губернаторам.