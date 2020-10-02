В Томской области будет новый военком: Сергей Егерь сменит Юрия Жукова

Сергей Егерь сменит Юрия Жукова в должности военного комиссара Томской области. Фото: Из открытых источников

- На должность военного комиссара Томской области назначен Сергей Егерь. Ранее он возглавлял военный комиссариат Абакана, - сообщила пресс-служба областной администрации. - Новый военком прибыл в регион из Хакасии 29 сентября и уже начал знакомство с коллективом и документами. К исполнению своих обязанностей он приступит после подписания ведомственного акта о приемке-передаче дел. На посту военного комиссара Сергей Егерь сменит Юрия Жукова, занимавшего эту должность с 2010 года.

«Юрия Викторовича, под началом которого успешно прошло почти два десятка призывных кампаний, благодарю за безупречную службу и надеюсь на дальнейшую совместную работу. Сергея Романовича поздравляю с назначением и желаю успехов в организации призыва. До 31 декабря 2020 года на военную службу из региона мы планируем отправить около 900 человек», – сказал, в частности, Игорь Толстоносов, заместитель губернатора по вопросам безопасности.

В администрации уточнили, что Сергей Егерь родился в 1970 году в рабочем поселке Посевная Новосибирской области. Имеет 2 высших образования - гражданское и военное: в 1992 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет, в 2004 году - военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ. Трудовую деятельность начал в 1992-м преподавателем в профтехучилище, в 1994 году был призван на срочную службу в армию. Профессиональную военную карьеру Сергей Егерь начал в 1997-м в должности начальника штаба – заместителя командира батальона войсковой части в Хакасии. После служил в ЖД-войсках в Алтайском и Хабаровском крае. До назначения в Томскую область возглавлял военкомат Абакана Республики Хакасия.