Погода в Томске 2 октября 2020: облачно, прохладно, дождь

Кратковременный дождь прогнозируют синоптики сегодня. Фото: Из открытых источников

По сведениям синоптиков, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду, местам порывы до 13м/с. Температура днем +8, +10.

- По области в пятницу будет также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, утром туман, - уточнили в региональном гидрометеоцентре. - Ветер юго-западного направления 3-8м/с, местами порывы до 13м/с. Температура днем +5, +10, по западу местами до +15°С.