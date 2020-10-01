Ночью в Томске грузовой поезд сбил 25-летнего пьяного местного жителя

В Томске поезда тоже сбивают пешеходов Фото: из открытых источников

Накануне ночью в дежурную часть Томского линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение о травмировании мужчины на железной дороге в районе улицы Ново-Деповская в городе Томске, сообщает сайт ведомства.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист грузового поезда во избежание наезда на мужчину, который переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, применил экстренное торможение. Но предотвратить наезд не удалось. 25-летний житель города Томска получил ушибы тела и травмы головы и в состоянии средней тяжести был доставлен в городское медицинское учреждение. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Томская транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.