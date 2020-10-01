В Томской области на карантин по COVID-19 закрыто 0,3% от всех школьных классов

22 класса на карантине, но "удаленку" в школах Томской области никто не хочет Фото: из открытых источников

По данным областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в школах Томской области на карантин по COVID-19 закрыты 22 класса, что составляет 0,3% от общего числа классов в общеобразовательных учреждениях. Еще в 19 классах организовано дистанционное обучение для тех учеников, кто определен как контактный с заболевшим, сообщает портал администрации региона.

Как отметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич, незначительное число закрытых на карантин классов, а также меры, принимаемые в школах для профилактики коронавирусной инфекции, говорят о том, что для объявления досрочных каникул или массового дистанционного обучения основания отсутствуют. В числе таких мер начальник департамента назвала входной контроль перед началом занятий, регулярную дезинфекцию помещений, разведение потоков учащихся и ряд других.

Также Ирина Грабцевич напомнила, что при выявлении заболевания у школьника проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц в школе. Ученики, которые определены эпидемиологами как контактные, переводятся на дистанционное образование.

– Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в детских образовательных коллективах находится под контролем. Профилактические меры в школах позволяют продолжать учебный процесс в традиционном очном формате без массового перехода на дистанционное образование, – подчеркнула Ирина Грабцевич.

Начальник департамента обратилась к родителям с просьбой внимательней относиться к здоровью детей: «Если ваш ребенок недомогает, у него появились любые симптомы ОРВИ, оставьте его дома и вызовите врача».