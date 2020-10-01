За месяц в электротранспорте Томска бесплатно прокатились почти 269 тыс. представителей старшего поколения

Бесплатный электротранспорт пользуется популярностью у пенсионеров Томска Фото: из открытых источников

Мэрия Томска установила продолжительность бесплатного проезда пенсионеров в электротранспорте в течение двух месяцев. Местные пенсионеры могут бесплатно передвигаться на трамваях и троллейбусах с 1 сентября до 31 октября текущего года, сообщает сайт администрации областного центра.

Для льготного проезда в трамваях или троллейбусах пассажиры – женщины 55 лет и старше и мужчины от 60 лет должны предъявить документ, удостоверяющий возраст и личность. Это оригиналы или ксерокопии паспортов, пенсионных удостоверений, временные удостоверения личности и т.п. Как отмечают сотрудники «Трамвайно-троллейбусного управления», наиболее популярна возможность бесплатного проезда на маршрутах, которые проходят вблизи школ, детских садов, поликлиник и других соцучреждений.

Кондукторы ежедневно проходят инструктажи, в том числе, по вопросу бесплатного проезда пенсионеров. Сейчас, при продлении до 1 ноября на территории Томской области режима повышенной готовности, пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и необходимости использования перчаток и антисептиков.