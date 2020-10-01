65 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество выздоровевших в регионе от "короны" сильно отстает от числа зараженных Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 65 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 6 275, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 25-ти человек, у 57-ми есть признаки ОРВИ, у 7-ми – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,2 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 58 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,14.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 87 человек умерли.