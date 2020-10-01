Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Число умерших от COVID-19 в Томской области продолжает расти Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 октября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 87 человек.

– Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Оба входили в группу риска по возрасту, один из них страдал ожирением и сахарным диабетом. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 7 579 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 275.