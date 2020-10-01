Коронавирус в Томске: + 89 новых случаев заражения

Заболеваемость "короной" в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 октября, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 579 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8 945 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 169 пациентов скончались, 5 985 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 185 231 человек, 20 891 скончались, 964 242 выздоровели.