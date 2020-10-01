По урожайности зерновых и темпам уборки Томская область вышла на второе место в СФО

Томская область находится на втором месте по уборке зерновых в Сибирском федеральном округе Фото: из открытых источников

Хозяйства Томской области намолотили более 400 тысяч тонн зерна. В последний раз этот рубеж по урожаю зерновых аграрии региона преодолевали 12 лет назад, сообщает портал администрации области.

В финале уборочной кампании этого года Томская область устойчиво занимает второе место в Сибирском федеральном округе. По урожайности зерновых нас обгоняет только Красноярский край, по темпам – Омская область.

На сегодняшний день в Томской области убрано 153,7 тыс. га зерновых (94,2% от плана), собрано 400,1 тыс. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 26 центнеров с гектара. На аналогичную дату прошлого года урожайность зерновых составляла 22,7 ц/га.

– Эти показатели – результат большой работы последних лет по повышению эффективности в земледелии. В 2008 году, когда томские аграрии также собрали более 400 тысяч тонн зерна, зерновыми и зернобобовыми было засеяно более 245 тыс. га, а в 2020 году – 165 тыс. га, – отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Рост урожайности достигнут благодаря повышению уровня техоснащения, изменению технологий выращивания культур, использованию высокоурожайных сортов и гибридов – более устойчивых к заболеваниям и полеганию, с более коротким вегетативным периодом. Аграрии поменяли структуру севооборота, ввели в оборот высоко маржинальные культуры.

Как подчеркнул вице-губернатор, почти все крупные предприятия региона перешли на интенсивные технологии земледелия. В результате, более 60% от всех посевных площадей, занятых озимой пшеницей, сегодня дают урожайность свыше 30 ц/га. Только два сельхозпредприятия, имеющих 6,5% посевов озимой пшеницы, намолачивают меньше 20 ц/га. В среднем 30 ц/га собирают томские хозяйства и с органических полей.

Высокие урожаи в этом году и у овощеводов. На сегодняшний день с томских полей выкопано более 25,3 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 197 ц/га – это лучший показатель в Сибири (в 2019 году на аналогичную дату – 177,9 ц/га), собрано более 10,8 тыс. тонн овощей при урожайности 254,8 ц/га (в 2019 году – 231 ц/га).

В числе технических культур высокую урожайность показывает рапс - намолочено более 34,7 тыс. тонн при средней урожайности 19 ц/га (в 2019 году – 13,6 ц с га). Зябь подготовлена на 68,8% – вспахано более 90,2 тыс. га.