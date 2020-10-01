Новые технологии борьбы с гололедом протестирует муниципальное «ТомскСАХ»

Зимой в уборке томских улиц будет задействовано больше 150 единиц спецтехники. Фото: из открытых источников

Муниципальное «ТомскСАХ» рассматривает возможность перехода на сплошную обработку химическим реагентом проезжей части в областном центре. Сейчас специалисты просчитывают эффективность этой технологии и разницу в стоимости по сравнению с использованием пескосоляной смесью.

Об этом руководитель «ТомскСАХа» Евгений Якуба рассказал на выездном рабочем совещании с коммунальными службами, где обсуждалось зимнее содержание улиц и общественных пространств. По его словам, за предприятием закреплено содержание 227 улиц протяженностью 253 километра. В зимний период в работе планируется задействовать 152 единицы спецтехники, которая уже прошла необходимую подготовку.

– Весной город приобрел комбинированные дорожные машины, которые были задействованы в дезинфекции улиц. Зимой они будут использоваться для распределения реагента. Работу по обновлению автопарка продолжаем. В 2020 году были закуплены тягач, прицеп, тракторный снегоочиститель и два бульдозера на общую сумму почти 42 млн рублей, - рассказал Е. Якуба. – Для отсыпки дорог и тротуаров заготовлено 23 тысячи тонн пескосоляной смеси, а также 215 тонн реагента «Бионорд», который предназначен для удаления наледи с остановок и заездных карманов.

Сейчас «ТомскСАХ» рассматривает варианты использования новых технологий, в том числе, с применением твердых химических и двухфазных реагентов. Как уточняется в пресс-релизе мэрии, эти составы способны удалять наледь гораздо быстрее. Уже изучен опыт их использования в Казани, Новосибирске и других российских городах.