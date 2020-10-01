Иван Лапшов из ФК «Оренбург» пополнит ряды команды «Томь»

На счету Ивана 2 матча за сборную России до 21 года и 22 игры за юношеские сборные России различных возрастов. Фото: из открытых источников

21-летний защитник Иван Лапшов, футболист «Оренбурга» пополнил ряды ФК «Томь». Он будет выступать за нашу команду до конца сезона по номером 42, - сообщает в официальной группе футбольного клуба в социальной сети «Вконтакте».

Иван Лапшов - 21 год (01.05.1999), центральный/правый защитник. Рост 188 см, вес 79 кг. Родился в Москве. Воспитанник московских ДЮФК «Мегасфера-Обручевский», «Чертаново» и «Локомотив». С 2016 года стал выступать в молодёжном первенстве за железнодорожников (49 матчей, 3 гола), с которыми в сезоне 2015 - 2016 годов стал чемпионом молодежного Первенства России.

Также на его счету 6 игр за «Локомотив» до 19 лет в Юношеской Лиге УЕФА и 1 гол в ворота «Порту». С 2018 года стал привлекаться к матчам за «Казанку», в которой провел 26 матчей и стал обладателем серебряных и бронзовых медалей ПФЛ. Единственный матч за основной состав «Локо» сыграл 10 мая 2019 года, выйдя на замену в конце матча против «Рубина». В сентябре 2019 года перешел в «Оренбург», за который провел 2 матча в молодежном Первенстве России и 1 матч в Премьер-Лиге. В сезоне 2020/21 на поле не выходил.

На счету Ивана 2 матча за сборную России до 21 года и 22 игры за юношеские сборные России различных возрастов.