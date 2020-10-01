Райффайзенбанк: большинство новосибирцев не знает уровень своей долговой нагрузки

Однако 30% опрошенных заявили, что не понимают значение этого показателя. Фото: из открытых источников

Новосибирцы зачастую не знают свой уровень долговой нагрузки, показал опрос Райффайзенбанка. Чаще всего показатель узнают после обращения в банк за кредитом, реже — целевым образом обращаясь в бюро кредитных историй. Однако 30% опрошенных заявили, что не понимают значение этого показателя. При этом снизить свою кредитную нагрузку хотели бы почти 40% респондентов в Новосибирске, - сообщает пресс-служба банка.

- У большинства новосибирцев есть кредитные обязательства. Обычно это ипотека или потребительский кредит плюс кредитная карта. Более половины опрошенных Райффайзенбанком горожан должны кредиторам менее 500 тыс. рублей. Каждый третий планировал получить кредит в банке в последние три месяца, а 42% хотят взять новый заём в ближайшие полгода, - говорится в сообщении.

Уточняется, что только 22% опрошенных знают свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом горожане узнают об этом, подавая заявку на кредит в банк — так ответили 56%. Многие подсчитали его самостоятельно. Около 4% специально обращались в бюро кредитных историй.

40% опрошенных стараются снизить долговую нагрузку уже сейчас, а 24% пока не имеют возможности платить по кредитам меньше, для еще 37% нагрузка остается на комфортном уровне. Главным способом снизить долговую нагрузку жители Новосибирска назвали досрочное погашение кредитов, на втором месте рефинансирование – так ответили 39%.

- Около 40% новосибирцев планируют снижать долговую нагрузку с помощью рефинансирования. Это один из самых высоких показателей интереса к продукту по стране. Сейчас мы действительно фиксируем рост заявок на рефинансирование. Она из причин в том, что Райффайзенбанк предлагает одну из лучших на рынке ставок по рефинансированию – 7,99%. В нашем банке клиентам просто объединить до пяти кредитов в один и облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях. Помимо снижения размера платежа, рефинансирование – это возможность избавиться от забот о том, как в разных банках не пропустить платеж, – цитирует пресс-служба банка Эльвиру Емец, директора Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Подробнее о рефинансировании кредитов в Райффайзенбанке можно узнать на банка.

В опросе приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.