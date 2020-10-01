Сосчитают всех: в труднодоступных населенных пунктах Томской области стартует Всероссийская перепись

Подготовительная работа к проведению переписи в регионе началась еще в 2019 году. Фото: из открытых источников

В 18 населенных пунктах Александровского, Кривошеинского и Тегульдетского районов Томской области с 1 октября начинается первый этап Всероссийской переписи населения (ВПН). Всего на этих территориях проживает 12 тысяч человек.

Как сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов на пресс-конференции Росстата, подготовительная работа к проведению переписи в регионе началась еще в 2019 году. «В региональную межведомственную комиссию по проведению ВПН вошли представители органов местного самоуправления и территориальных подразделений федеральных структур. Сформирован актуальный картографический материал, устранены недостатки в адресном хозяйстве населенных пунктов, и это один из важнейших результатов переписи еще до ее старта», – отметил вице-губернатор.

К проведению ВПН привлечен временный персонал, а в понедельник переписчики выйдут «в поле». По словам А. Антонова, полученные по результатам опросов сведения позволят понять, какие конкретно изменения произошли в жизни региона за 10 лет с момента проведения последней всероссийской переписи.

Второй этап Всероссийской переписи населения в труднодоступных населенных пунктах Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Тегульдетского районов намечен на февраль 2021-го. На остальной территории региона состоится в апреле 2021 года.