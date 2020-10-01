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Все дело в схеме: 25 томичей лишились денег из-за омички-злоумышленницы

Уголовное дело передано в суд
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Против телефонной злоумышленницы из Омска, которая "развела" 25 томичей на 200 тыс. рублей, возбудили уголовное дело.

Против телефонной злоумышленницы из Омска, которая "развела" 25 томичей на 200 тыс. рублей, возбудили уголовное дело.

Фото: Из открытых источников

- Обвиняемая, находясь у себя дома в Омске, искала на сайтах с объявлениями о продаже товаров номера телефонов продавцов, представлялась сотрудником банка и сообщала людям, что с их карт кто-то пытается снять деньги. Получив данные карт, злоумышленница переводила деньги на счет своей знакомой из Кургана или на номер телефона, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Томской области. - Знакомая, не подозревая о том, что участвует в мошеннической схеме, переводила поступившие денежные средства обратно обвиняемой. Причиненный ущерб по такой схеме составил более 200 000 рублей.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая похитила деньги у 25 жителей Томской области. Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье "Кража", максимальное наказание – шесть лет лишения свободы. Омичка полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска.

Криминал