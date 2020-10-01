Все дело в схеме: 25 томичей лишились денег из-за омички-злоумышленницы

Против телефонной злоумышленницы из Омска, которая "развела" 25 томичей на 200 тыс. рублей, возбудили уголовное дело. Фото: Из открытых источников

- Обвиняемая, находясь у себя дома в Омске, искала на сайтах с объявлениями о продаже товаров номера телефонов продавцов, представлялась сотрудником банка и сообщала людям, что с их карт кто-то пытается снять деньги. Получив данные карт, злоумышленница переводила деньги на счет своей знакомой из Кургана или на номер телефона, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Томской области. - Знакомая, не подозревая о том, что участвует в мошеннической схеме, переводила поступившие денежные средства обратно обвиняемой. Причиненный ущерб по такой схеме составил более 200 000 рублей.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая похитила деньги у 25 жителей Томской области. Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье "Кража", максимальное наказание – шесть лет лишения свободы. Омичка полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска.