По ровным дорогам: в Томской области с опережением выполнили годовой план нацпроекта

Томская область с опережением выполнила план в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: Из открытых источников

- Томская область с опережением срока выполнила годовой план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Отремонтировано 32 участка улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 146 километров в агломерации и на региональных автотрассах. По поручению губернатора Сергея Жвачкина мы увеличили план национального дорожного проекта. В результате к нормативу будет приведено 36 объектов общей протяженностью почти 185 километров. Бюджет нацпроекта в 2020 году превысил 3,83 млрд рублей.

В областной администрации уточнили, что дорожники также завершили ремонт одного из четырех дополнительных объектов. Регион получил на них 340 млн рублей из федерального бюджета в августе.