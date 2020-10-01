В Томске по ул. Усова 2-4 октября ограничат движение транспорта

Томичей предупреждают, что по Усова с пятницы по воскресенье будет перекрыт участок дороги, и просят выбирать другие пути. Фото пресс-службы администрации Томска.

- Горожан предупреждают, что с 9 до 21 часа 2, 3 и 4 октября движение автомобилей будет ограничено по ул. Усова на участке от Белинского до Вершинина. Здесь будут работать бригады, которые выполнят снос аварийных деревьев, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Просим выбирать для движения другие пути.

В мэрии напомнили: в ходе благоустройства общественного пространства по ул. Усова город высаживает крупномерные деревья и живые изгороди. Их количество увеличено до 5 тыс. штук.