«Бумеранг добра 70» усилил работу в помощь пожилым и маломобильным томичам

Волонтеры помогут пожилым и маломобильным томичам с приобретением продуктов, чтобы люди могли не посещать магазины в пандемию. Фото пресс-службы АТО.

- Жители Томской области могут стать волонтерами и помогать пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса и действующего в регионе режима самоизоляции. Добровольцы будут работать по заявкам – покупать продукты и лекарства и привозить их получателям, - сообщили в пресс-службе обладминистрации. - Региональный волонтерский штаб работает на базе Ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70».

По словам директора Ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70» Руслана Латыпова, пандемия показала, что пожилые люди находятся в группе риска, и, чтобы максимально сберечь здоровье и не подвергать себя опасности, им нужно по возможности оставаться дома. Поэтому сейчас вновь усиливается работа волонтерского штаба, волонтеры помогут жителям Томска, Северска и районов области со всем необходимым – купят продукты, лекарства на возмездной основе и передадут их бесконтактным способом.

Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться и приходить в волонтерский штаб (ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10 до 19 часов в любой день.

Дополнительная информация: (3822) 90-15-59 (с 10.00 до 19.00), WhatsApp +7-929-692-72-88 (Ресурсный центр развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70»).