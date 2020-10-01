Осетрины захотелось: житель Томской области подозревается в посредничестве при передаче взятки сотруднику полиции

За пособничество в передаче взятки в размере 100 тыс. рублей полицейскому стрежевчанин будет наказан по закону. Фото: Из открытых источников

Следственные органы следственного комитета РФ по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Стрежевого. Он подозревается в том, что выступал посредником во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, подозреваемый в сентябре 2020 года передал по просьбе своей коллеги сотруднику полиции взятку в общей сумме 100 тыс. рублей. Он хотел, чтобы правоохранитель подменил запрещенные особо ценные виды рыб (осетровые) на стерлядь. Также он хотел, чтобы родственницу коллеги не привлекали к уголовной ответственности, - уточнили в ведомстве. - Подозреваемому предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Родственница его коллеги подозревается в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

Также следователи пояснили, что в настоящее время проводятся следственные действия, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.