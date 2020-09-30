Школьники с севера Томской области завоевали чемпионский титул юниор-лиги КВН

Ребята с томского севера оказались самыми веселыми и находчивыми юными юмористами Фото: из открытых источников

Соперниками команды КВН «Б-7» из города Колпашево стали школьники из Москвы, Московской и Тюменской областей, Республики Чувашия, Хабаровского края. Финальная игра прошла в онлайн-формате.

По итогам финала юниор-лиги КВН юные колпашевцы получили звание чемпионов лиги. Второе место – у московской команды «Прикол», третьими стали школьники из Хабаровска.

В команде «Б-7» выступают колпашевские школьники Владимир Ермак и Софья Хрулева. Ребята учатся в пятом классе и уже третий год играют в КВН.

– Наша команда впервые играла в дистанционном формате. «Визитку» и конкурс «Сказка» мы записали заранее, а вот разминка была в прямом эфире, ребята переживали, получится ли обойти соперников. Но за этот конкурс мы получили максимальные баллы и в итоге стали чемпионами Лиги!, – рассказал руководитель команды «Б-7» Константин Галимов-Ермак.

Выступления оценивали опытные игроки команд КВН из высшей и премьер-лиги.

После победы в финале всероссийской юниор-лиги КВН Владимир Ермак и Софья Хрулева получили возможность стать участниками нового телевизионного проекта «Детский КВН» на канале СТС, съемки которого запланированы в январе 2021 года.

Всероссийская юниор-лига КВН – единственная официальная детская лига Международного союза КВН. Мероприятия лиги проходят при поддержке ТТО «АМиК» и Правительства Москвы. Основным организатором Лиги является общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Лига существует с 2001 года.