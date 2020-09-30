В Томске местный житель ограбил женщину, предварительно ударив ее бутылкой по голове

Бутылка тоже может стать орудием преступления Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от женщины о том, что на нее напал неизвестный мужчина, который похитил женскую сумочку и сорвал сережку, после чего скрылся, сообщает сайт областного управления полиции.

В ходе оперативно-разыскных действий сотрудниками уголовного розыска в селе Мельниково Шегарского района Томской области задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Томска, 1981 года рождения.

По предварительной информации, потерпевшая вечером возвращалась из магазина домой. Около подъезда к ней подошел неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и предложил помочь донести пакеты. Женщина отказалась. Незнакомец зашел в подъезд и снова стал навязывать свою помощь, гражданка ответила, что сама справится. Тогда мужчина достал из кармана куртки бутылку и ударил женщину по голове. Она упала, незнакомец вырвал у нее из рук сумку и убежал. Затем вернулся, сорвал с уха женщины сережку и скрылся с места происшествия.

В гаражах, недалеко от места проживания, подозреваемый рассмотрел похищенное. В сумке находились документы, губная помада, влажные салфетки, сберегательная книжка, обувная ложка и 1200 рублей. А сорванная сережка не представляла никакой ценности, оказалась недорогой бижутерией. Мужчина взял только деньги, выкинул сумку и сережку, и уехал из города.

Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими установлено, что похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.