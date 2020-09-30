Томские архитекторы взяли «золото» и «серебро» на фестивале «Зодчество в Сибири»

Золотой диплом присужден за воплощенный проект реконструкции монастырского комплекса в Томске. Фото: из открытых источников

Подведены итоги юбилейного XX архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири 2020», прошедшего в Иркутске в конце сентября под девизом «Во времени». Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, золотой диплом в разделе «Постройки» (номинация «Реконструкция») присужден за воплощенный проект реконструкции комплекса Свято-Богородице-Алексеевского мужского монастыря по ул. Крылова в Томске.

В авторский коллектив вошел старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования АФ, член Гильдии Храмоздателей Максим Артамонов. «Порадовал своим завершением десятилетний этап проектирования и строительства монастыря, – отметил он. – Особенно приятно, что многовековая история формирования архитектурного комплекса развивается во времени, и тот импульс духовного развития, который заложила обитель в XVIII веке, нашел свое отражение и в наше время».

Серебряный диплом фестиваля в номинации «Творчество молодых архитекторов и студентов» за выпускной квалификационный проект «Многофункциональный вело-пешеходный мост в исторической структуре Копенгагена» получил выпускник ТГАСУ Тимофей Кузьменко.

Его научный руководитель, завкафедрой архитектурного проектирования Олег Стахеев пояснил: «Этот проект Тимофей выполнил для участия в международном архитектурном конкурсе The City Link («Соединяя города»). Проект прошел в ТОП-10 лучших работ, поэтому и было принято решение именно его представить на фестивале. Результат говорит сам за себя».

Поощрительные дипломы за магистерские диссертации получили также выпускники ТГАСУ Полина Залесова и Родион Рахматуллин.