В Томске на капитальный ремонт 19-й школы власти выделили 105 млн рублей

Официальной датой создания школы на Спичфабрике считается 14 мая 1907 года. Фото: из открытых источников

В здании томской школы № 19 (микрорайон Спичфабрика, ул. Центральная, 4а) начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы, вскрыты полы, снята вся внутренняя отделка, идет разбор инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к работам по усилению фундамента здания. Строителям предстоит отремонтировать перекрытия, усилить проемы и стены, отремонтировать кровлю, полностью заменить двери и окна, а также инженерные системы.

В текущем году по заказу городского департамента капитального строительства была изготовлена проектно-сметная документация на капремонт здания СОШ № 19. Проект прошел госэкспертизу, после чего были проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик – ООО «Томскремстройпроект».

На капремонт объекта выделено 105 млн рублей. Согласно муниципальному контракту подрядчик должен выполнить работы до 18 декабря 2020 года. После ремонта системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения будут отвечать самым современным требованиям. В школе будет обеспечен комплекс мер безопасности, в том числе, заменена охранно-пожарная сигнализация.

Всего в школе 669 учащихся. Младшие ученики на время ремонтных работ переведены в другой корпус (ул. Куйбышева, 1); старшеклассники занимаются в вечернем отделении 19-й школы (Иркутский тракт, 188); ученики 7-8-х классов – в помещении СОШ № 37 (ул. Сергея Лазо, 22).

Мэр Иван Кляйн, который лично побывал на объекте, дал ряд поручений, касающихся его безопасности. В частности, необходимо проработать вопросы демонтажа аварийной водонапорной башни недалеко от школы и обустройства подходов к учреждению. Кроме того, потребуется привлечь дополнительные средства на ремонт самого здания.