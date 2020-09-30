Коронавирус в Томске: + 89 новых случаев заражения

Количество заболевших "короной" в Томской области продолжает быстро нарастать Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 сентября, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 490 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8 481 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 177 пациентов скончались, 5 858 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 176 286 человек, 20 722 скончались, 958 257 выздоровели.