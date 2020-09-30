Хроники COVID-19: до 1 ноября продлен в Томской области режим самоизоляции

Старшее поколение должно самоизолироваться дома Фото: из открытых источников

Решением областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 1 ноября.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий областной оперативный штаб, отметил, что пока продление касается, прежде всего, масочного режима, режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, обязательного дистанцирования, сообщает портал администрации области.

– Мы не вводим дополнительных ограничений, не возвращаемся к усеченному режиму работы ряда отраслей. Однако подчеркну, это – решение сегодняшнего дня. Какой станет ситуация завтра, каких мер и шагов она потребует от власти, зависит от каждого из нас, – прокомментировал Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил рост заболевания коронавирусом в последние дни, напомнив, что, если еще в начале сентября ежедневный прирост заболевших составлял до 50 человек за сутки, то с прошлой недели этот показатель стал уже выше 70, а за два последних дня – более 80 человек в сутки. На это накладывается еще и сезонный всплеск ОРЗ и гриппа.

– Но больше всего ситуацию усугубляет наплевательское отношение к соблюдению масочного режима, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – А иногда и демонстративное пренебрежение своим здоровьем и здоровьем окружающих. Нам всем не раз приходилось видеть, как посетители магазинов надевают защитную маску только на кассе и только после замечания продавцов. А, рассчитавшись за покупки, снова складывают ее в карман. Мы видим, как водители автобусов носят маски на подбородке. А большинство пассажиров не носят вообще. Как загружены спортивные центры, кафе и рестораны, в которых о дистанции между людьми никто не думает.

Чтобы не доводить ситуацию до повторного введения ограничений работы ряда отраслей, областной оперативный штаб выработал три обязательные меры. Первая – это усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах, торговых центрах и на транспорте. Вторая – это полная самоизоляция для представителей старшего поколения, помогать которым будет вновь разворачивающийся волонтерский штаб. Третья мера – максимально возможный переход на удаленную работу предприятий и учреждений всех форм собственности.

– Давайте не будем забывать об элементарных правилах профилактики. И не только коронавируса, но и сезонных заболеваний – все-таки на дворе уже глубокая осень с первыми морозцами, – обратился губернатор Сергей Жвачкин к жителям региона. – У нас с вами есть два варианта развития событий. Или мы ходим, куда хотим, но в масках и перчатках. Или продолжаем их игнорировать, но тогда – сидим дома.