Финансирование проекта «Жилье и горсреда» в 2021г сохранится на уровне 2020г

С 2018 по 2020 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Томске были благоустроены 55 общественных пространств, 31 из которых находятся на окраине города. Фото: из открытых источников

Томские власти планируют, что объем финансирования проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году сохранится на уровне нынешнего года, - сообщил мэр Томска Иван Кляйн журналистам.

- Есть разговоры о снижении на 10% (речь о финансировании программы «Жилье и горсреда»), но мы не видим пока конечных цифр, поэтому ориентируемся приблизительно на эти же объемы (что и в 2020 году), – пояснил Кляйн.

Он отметил, что с 2018 по 2020 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Томске были благоустроены 55 общественных пространств, 31 из которых находятся на окраине города. В нынешнего году из бюджетов всех уровней было потрачено на реализацию программы благоустройства в рамках 210 миллионов рублей.