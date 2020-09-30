Власти: на расселение «аварийки» Томск может дополнительно получить почти 700 млн рублей

В 2020 году в Томске в новые квартиры переселятся жильцы более 230 аварийных помещений. Фото: из открытых источников

Программа по расселению аварийного жилья в Томске должна быть завершена досрочно – до 31 декабря 2023 года. Перспективы реализации национального проекта городские власти обсудили на аппаратном совещании под руководством мэра Ивана Кляйна.

С учетом обязательств, принятых регионом, и в связи с сокращением срока реализации программы в областном центре будет увеличено количество ежегодно расселяемого аварийного жилья. Так, в 2021 год на расселение «аварийки» к ранее обозначенному финансированию муниципалитет рассчитывает получить еще 688 млн рублей из средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

– С учетом софинансирования это позволит расселить дополнительно 15,5 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным, то есть всего 27 тыс. вместо 11,5 тыс. «квадратов», планируемых ранее, – проинформировал заместитель мэра по экономическому развитию Михаил Ратнер.

В 2020 году в Томске на расселение будет направлено 566,3 млн рублей, что позволит переселить в новые квартиры обитателей 234 аварийных жилых помещений (либо предоставить им соответствующую компенсацию).

– Увеличение финансирования позволит нам существенно ускорить работу по выполнению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». От муниципалитета требуется большая организационная работа. И я прошу глав районов и представителей комитета жилищной политики ответственно подойти к этой задаче и внимательно отнестись к приоритетам каждой расселяемой семьи, – приводит пресс-служба слова мэра.