«Улыбнись 2020»: в Томске проходит всероссийская акция по оказанию хирургической помощи

Пришедшие на осмотр дети получат бесплатную консультацию хирургов и других специалистов-медиков. Фото: из открытых источников

С 29 сентября по 3 октября 2020 года в Томске проходит 18-я Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2020». Это совместный проект НИИ микрохирургии, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», медицинского центра «Небиолло» и НИИ медицинской генетики.

Сегодня на базе медцентра «Неббиоло» начались осмотры пациентов. Всего на участие в миссии подали заявки около 100 человек из разных регионов России. Все пришедшие на осмотр дети смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога. Специалисты томского Института микрохирургии совместно с докторами-волонтерами в течение дня проводят бесплатные консультации для всех обратившихся за помощью.

Организаторы рассчитывают, что в рамках акции «Улыбнись 2020» бесплатные операции будут проведены 33 пациентам. Уточняется, что акция проходит с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для сведения: с 2000 года в рамках акции «Улыбнись» квалифицированную хирургическую помощь получили более тысячи детей из разных регионов страны.