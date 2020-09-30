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С 1 октября банки будут брать комиссию за оплату электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта»
Юлия КалинкинаЮлия Калинкина
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Ранее клиенты получали услугу по переводу средств на счету за электроэнергию без дополнительных расходов

Ранее клиенты получали услугу по переводу средств на счету за электроэнергию без дополнительных расходов

Фото: из открытых источников

С четверга, 1 октября, при оплате за электроэнергию банки будут брать комиссию в размере 1%, сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта».

- С октября комиссионное вознаграждение банкам, платежным агентам, банковским платежным агентам и операторам почтовой связи оплачивается плательщиком самостоятельно при внесении платы за коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее клиенты получали услугу по переводу средств на счету за электроэнергию без дополнительных расходов, комиссия за перевод средств была предметом договоренности между компанией и платежными агентами. Теперь же, в связи с изменением законодательства с 1 октября, при оплате за электроэнергию банки будут брать с клиентов комиссию.

Клиенты «Томскэнергосбыта» могут по-прежнему пользоваться оплатой без комиссии на сайте организации и в личном кабинете, а также в офисах компании

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