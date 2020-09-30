Томск – в числе городов, где сильнее всего подорожали квартиры в новостройках

Средняя цена квадратного метра новостроек по всем городам составила 64,8 тыс. рублей Фото: из открытых источников

По данным портала «Мир квартир», в 2020 году по всей стране наблюдается рост цен на квартиры в новостройках. Томск – в числе лидеров по данному показателю.

Уточянется, что с июля по сентябрь в 70 городах России стоимость квадратного метра новостроек увеличились в среднем на 3 %, а с начала года — на 9 %.

- Из 70 исследованных городов с населением более 300 тыс. человек цены на первичном рынке выросли в 64, в 5 снизились, а одном городе остались теми же. Самый стремительный рост за последние 3 месяца показали новостройки Иркутска (+7,8%), Омска (+7,7%), Москвы (+7,4%), Владивостока (+7,2%) и Томска (+7,1%). Снижение произошло в Магнитогорске (–5,7%), Самаре (–1,9%), Кургане (–1,7%), Владикавказе (–0,6%) и Грозном (–0,2%), - уточняется на сайте «Мир квартир».

Средняя цена квадратного метра новостроек по всем городам составила 64,8 тыс. рублей, поднявшись с начала года на 9,3%, сейчас средняя цена квартиры – 3,71 млн рублей (+10%). В Томске цена «квадрата» - 60,9 тысячи рублей. С начала года средняя цена за новостройку выросла 9,5 % — сейчас она составляет 3,1 миллиона рублей.

«Застройщики, вдохновленные поддержкой государства и льготной ипотекой, ставки по которой уже упали фактически до 5,9 %, бодро поднимают стоимость квартир. Между тем, покупатели уже посматривают в сторону «вторички», не так лихо поднявшейся в цене за последние два года», — цитирует пресс-служба портала гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко.