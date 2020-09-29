«Налоговые каникулы» для начинающих ИП в Томской области продлены до 2024 года

Нулевую ставку применяли в основном репетиторы, тренеры, парикмахеры, няни и кондитеры. Фото: из открытых источников

В Томской области начинающие индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения, смогут рассчитывать на «налоговые каникулы» до 1 января 2024 года. Соответствующий закон приняли на очередном собрании 29 сентября депутаты региональной Думы.

Речь идет о частных предпринимателях, осуществляющих определенные виды деятельности. Изначально, с 2015 года, это были производство, социальная и научная сфера, позже сюда добавились бытовые услуги, а в 2020 году – услуги по временному размещению (гостиницы и хостелы). Льготная ставка в размере 0% может применяться со дня государственной регистрации в качестве ИП не более двух налоговых периодов.

– Возможность использовать «налоговые каникулы» прекращалась с 1 января 2021-го. Однако в июле был принят федеральный закон, по которому субъекты Федерации получили возможность продлевать этот период до 1 января 2024 года, – пояснил зампредседателя Думы Томской области Александр Куприянец. – У нас порядка 90 налогоплательщиков по «упрощенке», еще 44 предпринимателя – владельцы патентов. Если мы не примем это решение, то с нового года эти предприниматели наверняка откажутся от избранных ими систем налогообложения, а возможно, и вовсе уйдут «в тень».

Добавим, что нулевую ставку на упрощенной и патентной системе налогообложения в 2018-2019-м годах применяли в основном репетиторы, тренеры, парикмахеры, няни и кондитеры. За первое полугодие 2020 года в регионе приобретено лишь 16 патентов с нулевой ставкой.