В Томске после столкновения «Газель» протаранила светофор и опрокинулась на бок

ФОТО: пресс-служба УМВД РФ по Томской области Фото: из открытых источников

Днем 29 сентября автомобиль Citroen столкнулся с «Газелью» на проспекте Кирова в Томске. После чего отечественная машина врезалась в светофор, а затем опрокинулась на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Как уточняется, авария произошла на регулируемом перекрестке улицы Киевской и проспекта Кирова.

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель», двигавшемуся по пр. Кирова на разрешающий сигнал светофора, и допустил столкновение.

Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства случившегося.