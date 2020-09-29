Томские каратистки заняли второе и третье места на всероссийских соревнованиях «Кубок Орла»

Томские девушки защищают спортивную честь своей области Фото: из открытых источников

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла», посвященные 25-летию местной спортивной школы «Орел-Карат», прошли в городе Орел в минувшие выходные. В соревнованиях участвовали каратисты из 30 регионов России. Томские спортсменки стали призерами турнира, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Серебро» завоевала студентка Томского государственного архитектурно-строительного университета Сунита Халимова, «бронза» – у студентки Томского аграрного колледжа Ангелины Гужевниковой. Победителей определяли в дисциплинах «кумитэ» и «ката» в личном и командном зачетах.

Обе девушки выступали в весовой категории до 68 килограммов. Тренирует спортсменок заведующий кафедрой физического воспитания ТГАСУ Виктор Бельц.

Уже в следующие выходные Сунита Халимова и Ангелина Гужевникова в составе сборной Томской области выступят на чемпионате России в Екатеринбурге.