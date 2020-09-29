Оформить карты «Мир» томским получателям пенсий и пособий можно до 31 декабря

Ранее сообщалось, что государственные пенсии и пособия будут переведены на карту «Мир» уже с октября. Фото: из открытых источников

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и детских пособий для россиян на карты платежной системы «Мир». Как сообщила 28 сентября в эфире телеканала «Россия 1» глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, граждане сохранят возможность получать эти выплаты любым удобным для них способом.

Изначально перевод пенсий и государственных пособий на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля, но регулятор его продлил до 1 октября. Требование не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой.

По словам представителя ЦБ РФ, большинство российских получателей уже оформили карты, но есть и те, кто пока этого не сделал. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года. В то же время продление сроков позволит и банкам выполнить свои обязательства.

Напомним, что на карту «Мир» планировалось перевести следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе единовременные (при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и по беременности и родам), а также ежемесячные (по уходу за ребенком, беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, а также на ребенка от 3 до 7 лет включительно).