Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

Количество умерших от COVID-19 в Томской области продолжает увеличиваться Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 сентября, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 85 человек.

– Зарегистрирована смерть от коронавируса одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту, в результате болезни у него развились осложнения, в том числе, двусторонняя полисегментарная пневмония, сердечная и дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлен 7 401 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6 127.